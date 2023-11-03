В Екатеринбурге модернизировали 45 участков дорог

В Екатеринбурге отремонтировали 45 участков дорог

В Екатеринбурге отремонтировали 45 участков дорог, общая протяженность которых составила 44 километра. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на мэра города Алексея Орлова.

Глава Екатеринбурга отметил, что 19 участков дорог было отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам Орлова, помимо обновления магистралей также модернизировали 27 светофорных объектов.

Ранее сообщалось, что в Сочи началась работа по реконструкции сквера Влюбленных в Хостинском районе. Работы по масштабному обновлению сквера ведутся на площади 1,2 гектара.

