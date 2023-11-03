В Госдуме заметили участвующего в СВО криминального авторитета из Волгограда

V1.RU: в Госдуме с депутатом Луговым замечен криминальный авторитет Махмудов

Заказчик громкого убийства волгоградского бизнесмена, а также осужденный за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев Алиетдин Махмудов был замечен в стенах здания Государственной Думы. Об этом пишет V1.RU.

Известно, что ныне Махмудов является командиром штурмового отряда «Шторм Z» в зоне спецоперации. Он сфотографировался с депутатом Госдумы от ЛДПР Андреем Луговым. На кадре видно, что парламентарий держит папку для документов, а Махмудов — некий предмет, напоминающий паспорт или картхолдер.

Вопрос о встрече Лугового с Махмудовым был передан помощникам депутата, на данный момент ответа нет.

Знакомые Махмудова при этом утверждают, что тот действительно был в Москве, а сейчас вернулся в зону спецоперации и продолжает командовать подразделением.

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