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15:31, 3 ноября 2023Россия

В Госдуме заметили участвующего в СВО криминального авторитета из Волгограда

V1.RU: в Госдуме с депутатом Луговым замечен криминальный авторитет Махмудов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заказчик громкого убийства волгоградского бизнесмена, а также осужденный за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев Алиетдин Махмудов был замечен в стенах здания Государственной Думы. Об этом пишет V1.RU.

Известно, что ныне Махмудов является командиром штурмового отряда «Шторм Z» в зоне спецоперации. Он сфотографировался с депутатом Госдумы от ЛДПР Андреем Луговым. На кадре видно, что парламентарий держит папку для документов, а Махмудов — некий предмет, напоминающий паспорт или картхолдер.

Вопрос о встрече Лугового с Махмудовым был передан помощникам депутата, на данный момент ответа нет.

Знакомые Махмудова при этом утверждают, что тот действительно был в Москве, а сейчас вернулся в зону спецоперации и продолжает командовать подразделением.

Ранее сообщалось, что расправившийся с 23-летней медсестрой в Пермском крае вагнеровец Артем Бучин получил помилование.

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      Варвара Кошечкина
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