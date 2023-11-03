В российском городе подростки сломали школьнику нос

РИА: полиция расследует дело о драке подростков возле ТЦ в Нижнем Новгороде

Нижегородские полицейские выясняют подробности инцидента с подростковой дракой возле торгового центра (ТЦ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, передает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал NiMash рассказал о группе подростков, которая на протяжении двух недель совершала противоправные действия в ТЦ Автозаводского района — бегала по торговым залам, отрывала дверные ручки, ломала лифты. Отмечается, что о данных инцидентах заявлений в полицию не поступало. Однако 31 октября к правоохранителям обратилась мать 13-летнего подростка, которая сообщила, что во время конфликта с ровесниками ее сын получил закрытый перелом костей носа и ушибы.

По предварительной информации, травма получена в ходе обоюдной драки со сверстниками, которая произошла около здания торгового центра на проспекте Октября. Пострадавший получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Отмечается, что в результате проверки полицейские установили участников драки. «Проводится работа с несовершенными и их законными представителями с целью установления роли каждого подростка в инциденте», — заявили в пресс-службе ведомства.

В московском ТЦ «Авиапарк» толпа школьников напала на подростков, одетых в стиле «ЧВК Редан». Стычка произошла 29 октября. За так называемых редановцев вступились посетительницы — они забрызгали атаковавших их хулиганов из перцовых баллончиков.