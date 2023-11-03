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07:57, 3 ноября 2023Россия

Женщина с сыном приехала на заработки в российский регион и исчезла

В Екатеринбурге женщина приехала с сыном на заработки и пропала

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Екатеринбурге исчезла семья, которая приехала в город на заработки. Более месяца их не могут найти волонтеры, пишет E1.ru.

По его данным, 56-летняя женщина и ее 36-летний сын пропали 1 октября: они приехали в Екатеринбург из Туринска и вскоре перестали выходить на связь. В Туринске у россиянки остались дочь и внуки.

«Родня не в курсе, где они и что с ними. Очень надеемся на СМИ и соцсети. Возможно, поступит свидетельство, и мы будем понимать, откуда начинать поиски», — сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

Ранее житель Волгодонска Ростовской области отправил сообщение девушке после работы и пропал. Позже россиянка связалась с друзьями молодого человека и они вместе начали его искать. Девушка также пыталась найти зацепку в аккаунтах молодого человека.

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      Анастасия Шейкина
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