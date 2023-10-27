Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 27 октября 2023Россия

25-летний россиянин отправил сообщение девушке и пропал

KP.RU: житель Волгодонска отправил сообщение девушке после работы и пропал

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Житель Волгодонска Ростовской области отправил сообщение девушке после работы и пропал. Об этом стало известно KP.RU.

По данным издания, 25-летний россиянин в день исчезновения должен был встретиться со своей возлюбленной. Последняя уверяет, что парень ушел из дома в хорошем настроении. «В 19:29 любимый прислал: "Кошка, я уже к дому подхожу". Он всегда меня предупреждал, чтобы не пугалась, сидя в наушниках. Но тогда сообщение я не увидела. А спустя час, когда уже начала волноваться, взяла телефон...», — поделилась она.

Позже россиянка связалась с друзьями молодого человека и они вместе начали его искать. Девушка также пыталась найти зацепку в аккаунтах парня. Обзвонили всех, с кем он созванивался через приложение в последнее время. Однако никто ничего не знал: ушел с работы и на этом все. Это видно и на камерах видеонаблюдения, которые установлены возле его офиса.

К поискам привлекли сотрудников полиции и представителей отряда «Лиза Алерт». Пропавший худощавый, его рост 184 сантиметра, волосы темно-каштановые, глаза карие.

В день исчезновения молодой человек был одет в куртку с капюшоном, черную толстовку с белыми цифрами и синие кроссовки с оранжевой вставкой. С собой у парня был черный рюкзак с японским рисунком и видом моря.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пропала 16-летняя школьница с психическим расстройством.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Раскрыты подробности гаражной культуры в СССР

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости