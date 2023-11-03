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11:42, 3 ноября 2023Среда обитания

Жителям новых регионов разрешат временно не платить за капремонт

«Известия»: в новых российских регионах взносы на капремонт введут с 2026 года

Фото: Pavlo Pakhomenko / Globallookpress.com

Жители новых регионов России смогут не платить за капремонт многоквартирных домов до 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Министерства строительства в Минюст.

Отсрочка в оплате поможет оценить состояние жилого фонда в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что документ поступит в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы.

В домах новых регионов системно не проводился капремонт, поэтому жилой фонд там сильно изношен, рассказали в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. В большинстве многоквартирных домов нет технической документации, также не существует единой базы их учета. Из-за этого в настоящее время сложно понять, какие ремонтные работы в новых регионах нужно проводить в первую очередь.

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский добавил, что для составления программ капремонта необходимо учитывать состояние жилого фонда. Инвентаризация покажет реальное положение вещей, а гражданам не придется платить за капитальный ремонт домов, которые ему не подлежат, заявил он.

Ранее стало известно, что в Жилищный кодекс России собираются внести изменения, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов. По новым правилам регионы сами начнут закупать стройматериалы для ремонтных работ, из-за чего работы станут качественнее.

В 2023 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на три процента. Директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая считает, что в 2024-м цены поднимутся еще на 9,8 процента. Вырастут взносы за капремонт, текущий ремонт, уборку подъездов и дворов и обслуживание лифтов.

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      Мария Черкасова
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