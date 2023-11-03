Жителям новых регионов разрешат временно не платить за капремонт
Жители новых регионов России смогут не платить за капремонт многоквартирных домов до 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Министерства строительства в Минюст.
Отсрочка в оплате поможет оценить состояние жилого фонда в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что документ поступит в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы.
В домах новых регионов системно не проводился капремонт, поэтому жилой фонд там сильно изношен, рассказали в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. В большинстве многоквартирных домов нет технической документации, также не существует единой базы их учета. Из-за этого в настоящее время сложно понять, какие ремонтные работы в новых регионах нужно проводить в первую очередь.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский добавил, что для составления программ капремонта необходимо учитывать состояние жилого фонда. Инвентаризация покажет реальное положение вещей, а гражданам не придется платить за капитальный ремонт домов, которые ему не подлежат, заявил он.
Ранее стало известно, что в Жилищный кодекс России собираются внести изменения, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов. По новым правилам регионы сами начнут закупать стройматериалы для ремонтных работ, из-за чего работы станут качественнее.
В 2023 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на три процента. Директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая считает, что в 2024-м цены поднимутся еще на 9,8 процента. Вырастут взносы за капремонт, текущий ремонт, уборку подъездов и дворов и обслуживание лифтов.