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18:20, 3 ноября 2023Культура

Звезда «Наследников» протаранил своей машиной стену пиццерии

Звезда «Наследников» Алан Рак на машине врезался в стену пиццерии в Голливуде

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский актер Алан Рак протаранил своей машиной стену пиццерии в Голливуде. Об этом пишет TMZ.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 31 октября около 9 часов вечера. Звезда сериала «Наследники» столкнулся, находясь на проезжей части, с другим автомобилем. Пикап артиста вытолкнул на перекресток другую машину, а сам он врезался в здание. На опубликованных фотографиях видно, что авто Рака вошло в заведение под названием Raffalo's Pizza, разрушив кирпичную стену.

По доступным данным, в ДТП пострадали два человека, однако их состояние не вызывает беспокойство врачей. Сам актер был трезвым в момент аварии. Вскоре после инцидента очевидцы засняли Рака, который вышел из машины и сразу же начал разговаривать по телефону. Сотрудники полиции начали расследование произошедшего.

В сентябре актер Гэри Бьюзи спровоцировал ДТП в Малибу и скрылся с места аварии. По словам пострадавшей, артист врезался в задний бампер ее машины на своем автомобиле на парковке возле торгового центра. Она предоставила журналистам видеоролик, в котором преследует Бьюзи, пока его машина не останавливается, и пытается убедить его дождаться полицейских для фиксации ДТП.

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      Сергей Равин
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