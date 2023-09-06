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10:37, 6 сентября 2023Культура

Звезда фильма «На гребне волны» скрылся с места ДТП после аварии

TMZ: 79-летний актер Гэри Бьюзи спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американский актер Гэри Бьюзи спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Малибу и скрылся с места аварии. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на пострадавшую.

По словам женщины, 79-летний артист врезался в задний бампер ее машины на своем автомобиле на парковке возле торгового центра. Она предоставила журналистам видеоролик, в котором преследует Бьюзи, пока его машина не останавливается, и пытается убедить его дождаться полицейских для фиксации ДТП.

В ответ звезда фильма «На гребне волны» заявил, что охраняет неприкосновенность своей частной жизни, и дал понять, что не собирается дожидаться сотрудников правопорядка. Источники в правоохранительных органах подтвердили, что женщина написала жалобу на Бьюзи.

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Известно, что в августе 2022 года Гэри Бьюзи предъявили обвинения в серии сексуальных преступлений. Его обвиняли сразу по четырем пунктам, включая домогательства и совершение действий сексуального характера. По данным СМИ, инциденты произошли на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в отеле Doubletree в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси.

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    Сергей Равин
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