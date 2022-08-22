Актера Гэри Бьюзи обвинили в сексуальных преступлениях

Актера Гэри Бьюзи обвинили в домогательствах к женщинам во время раздачи автографов

Американскому актеру Гэри Бьюзи предъявили обвинения в серии сексуальных преступлений. Об этом сообщает Independent.

78-летнего Бьюзи обвиняют сразу по четырем пунктам, включая домогательства и совершение действий сексуального характера. Уточняется, что инциденты произошли на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в отеле Doubletree в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси, в середине августа. Три женщины сообщили, что актер прикасался к ним во время раздачи автографов и встречи.

В настоящий момент полиция проводит расследование.

Бьюзи — номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он также был номинирован на премию BAFTA за главную роль в фильме «История Бадди Холли». Известен по картинам «Смертельное оружие», «На гребне волны», «В осаде и другим проектам».

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