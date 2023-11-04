Байдена предупредили об угрозе поражения на выборах из-за Израиля

Экс-сенатор Блэк: Байден рискует проиграть на выборах из-за политики по Израилю

Глава США Джо Байден может потерпеть поражение на предстоящих президентских выборах из-за политики по конфликту между Палестиной и Израилем, считает бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Игнорирование президентом Байденом страданий арабов может стоить ему президентского поста», — отметил политик. Он указал, что позиция главы государства по конфликту на Ближнем Востоке вызвала негодование мусульманской общины в штате Мичиган, в результате чего она «отвернулась» от него. По мнению Блэка, потеря поддержки со стороны населения этого штата может привести к поражению Байдена на выборах 2024 года.

Ранее издание Politico предрекло американскому лидеру потерю голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах из-за поддержки Израиля. Уточняется, что их поддержка может сыграть ключевую роль при голосовании в колеблющихся штатах.