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20:00, 4 ноября 2023Путешествия

Российская авиакомпания сохранит часть рейсов в Израиль

Авиакомпания Red Wings оставит рейсы в Израиль только из Москвы и Сочи

Фото: Eva Darron / Unsplash

Российская авиакомпания Red Wings сократит часть полетов из Израиля и в Израиль. Рейсы в Тель-Авив останутся только из Москвы и Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Информация об отмене большинства рейсов в и из аэропорта Бен-Гурион не соответствует действительности. Авиакомпания сохраняет в составе регулярного расписания рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (Жуковский, Домодедово) и Сочи», — заявили в компании.

В Red Wings уточнили, что с 13 ноября полеты в Израиль из России будут выполняться по новому расписанию. Так, по понедельникам будут рейсы Домодедово — Сочи — Тель-Авив. По средам, четвергам и субботам будут рейсы Жуковский — Сочи — Тель-Авив, по четвергам — рейсы Сочи — Тель-Авив.

В конце октября авиакомпания Red Wings решила отменить рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Следующим из Тель-Авива пассажирам предложили выбрать рейсы с приземлением в Сочи или Москве.

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      Нина Ташевская
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