Число относящихся с опаской к дальнейшей помощи Киеву американцев увеличилось

The Hill: все больше американцев с опаской относятся к дальнейшей помощи Киеву

Число американцев, особенно в Республиканской партии, которые с осторожностью относятся к возможности и далее направлять Украине помощь без четких намеченных целей, увеличивается. Об этом сообщает газета The Hill.

Кроме того, издание отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «с большим трудом» уже пять месяцев. По мнению авторов статьи, неспособность Киева добиться какого-либо существенного прогресса также объясняется тем, что США и другие мировые державы сосредоточили внимание на конфликте Израиля и ХАМАС.

Ранее исследователи Чикагского совета по глобальным вопросам выяснили, что в США снизилось число желающих помогать Украине до 63 процентов. В исследовании сказано, что почти две трети опрошенных (63 процента) поддерживают отправку дополнительных вооружений на Украину, а 61 процент поддерживают предоставление экономической помощи.