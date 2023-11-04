Израиль дал три часа для эвакуации жителей северных районов Газы

ЦАХАЛ дал три часа для безопасной эвакуации жителей северных районов Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выделила три часа для безопасной эвакуации жителей северных районов Газы на юг палестинского анклава, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри в соцсети Х (бывший Twitter).

Израиль разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин между севером и югом Газы в период между 13:00 и 16:00 (14:00 и 17:00 мск), уточнил Эндри, призвав палестинцев воспользоваться предоставленной возможностью в целях безопасности.

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — написал он.

Ранее более 150 человек пострадали при ударе Израиля по зданию школы в лагере Джебалия, расположенному на севере Газы. В здании учебного заведения были размещены тысячи мирных граждан.