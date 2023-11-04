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13:34, 4 ноября 2023Мир

Израиль дал три часа для эвакуации жителей северных районов Газы

ЦАХАЛ дал три часа для безопасной эвакуации жителей северных районов Газы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yasser Qudih / Xinhua / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выделила три часа для безопасной эвакуации жителей северных районов Газы на юг палестинского анклава, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри в соцсети Х (бывший Twitter).

Израиль разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин между севером и югом Газы в период между 13:00 и 16:00 (14:00 и 17:00 мск), уточнил Эндри, призвав палестинцев воспользоваться предоставленной возможностью в целях безопасности.

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля», — написал он.

Ранее более 150 человек пострадали при ударе Израиля по зданию школы в лагере Джебалия, расположенному на севере Газы. В здании учебного заведения были размещены тысячи мирных граждан.

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