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16:38, 4 ноября 2023Ценности

Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили

Глава Чечни Кадыров подарил командирам подразделений автомобили премиум-класса

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобили премиум-класса командирам силовых подразделений республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С удовольствием вручил ключи от автомобилей премиум-класса командирам силовых подразделений Чеченской Республики. Для них приобретены современные и качественные машины», — написал Кадыров.

Чеченский лидер уточнил, что подарок был сделан в качестве благодарности за образцовую и верную службу. По его словам, командиры «зарекомендовали себя как храбрые, самоотверженные и принципиальные воины» в годы борьбы с международным терроризмом, а сегодня вносят значительный вклад в проведение спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Кадыров подарил Mercedes-Benz G-класса бойцу смешанного стиля (MMA) Хамзату Чимаеву. Уточнялось, что он вручил спортсмену ключи от автомобиля за победу на турнире UFC 294.

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      Олег Давыдов
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