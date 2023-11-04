Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили

Глава Чечни Кадыров подарил командирам подразделений автомобили премиум-класса

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобили премиум-класса командирам силовых подразделений республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С удовольствием вручил ключи от автомобилей премиум-класса командирам силовых подразделений Чеченской Республики. Для них приобретены современные и качественные машины», — написал Кадыров.

Чеченский лидер уточнил, что подарок был сделан в качестве благодарности за образцовую и верную службу. По его словам, командиры «зарекомендовали себя как храбрые, самоотверженные и принципиальные воины» в годы борьбы с международным терроризмом, а сегодня вносят значительный вклад в проведение спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Кадыров подарил Mercedes-Benz G-класса бойцу смешанного стиля (MMA) Хамзату Чимаеву. Уточнялось, что он вручил спортсмену ключи от автомобиля за победу на турнире UFC 294.