Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz за одно достижение

Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz G-класса за победу на турнире UFC 294

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал подарок бойцу смешанного стиля (MMA) Хамзату Чимаеву за победу на турнире UFC 294. Об этом спортсмен рассказал в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Чимаев выложил фотографию рядом с Mercedes-Benz G-класса. Он также отметил на фото аккаунт Кадырова.

21 октября Чимаев победил американца Камару Усмана. Бой в среднем весе прошел в Абу-Даби. Он завершился в трех раундах победой Чимаева решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаев в профессиональной карьере провел 13 поединков, не потерпев ни одного поражения. На UFC 294 он впервые выступал под флагом Объединенных Арабских Эмиратов и представлял грозненскую команду «Ахмат».