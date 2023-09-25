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10:28, 25 сентября 2023Спорт

Сменивший гражданство Чимаев перешел в «Ахмат»

Боец MMA Хамзат Чимаев объявил, что будет представлять чеченский «Ахмат»

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Сменивший гражданство боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявил о переходе в грозненский «Ахмат».

Спортсмен выложил фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в тренировочном зале. «Я представляю команду "Ахмат" — лучшую в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку», — написал Чимаев.

22 сентября менеджер бойца Махди Шаммас объявил, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. В следующем поединке спортсмен выступит за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

21 октября Чимаеву встретится с бразильцем Пауло Костой. Схватка пройдет в Абу-Даби в рамках 294-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. Боец родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.

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    Анастасия Борисова
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