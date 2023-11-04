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14:45, 4 ноября 2023Бывший СССР

Украине предрекли социальный взрыв из-за еще одной волны мобилизации

Полковник Матвийчук: мобилизационного потенциала ВСУ хватит на полгода

Фото: Reuters

Оставшегося мобилизационного потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) хватит не более чем на полгода, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он выразил мнение, что мобилизационные мероприятия на Украине приведут страну к «социальному взрыву».

«Основная проблема заключается в том, что нет украинцев, которых можно призвать в армию. Там много людей с инвалидностью, больных, людей пожилого возраста, которые уже не в состоянии служить. Есть и женщины, которые могут быть призваны на службу, но на вспомогательные должности: медики, финансисты, IT-специалисты. Сейчас идет хаотизация с точки зрения пополнения вооруженных сил», — считает Матвийчук.

Я думаю, что это все закончится сильным социальным взрывом. Потенциала, который остался, Киеву хватит не более, чем на полгода

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее на Украине вновь подтвердили план поголовной мобилизации. Глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что воевать в составе Вооруженных сил Украины придется каждому мужчине, это является аксиомой.

Чиновник подтвердил наличие у властей плана поголовной мобилизации пригодных к службе граждан и назвал этот процесс естественным для ситуации, в которой оказалась республика.

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      Кирилл Садовский
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