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15:35, 4 ноября 2023Мир

В Австрии мигрантов назвали угрозой для европейских правительств

Глава МИД Австрии заявил, что миграция может привести к свержению правительств

Фото: Seongho Jang / Unsplash

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал о последствиях нелегальной миграции. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Миграция — это проблема, которая может привести к свержению правительств», — отметил Шалленберг. Чиновник назвал нелегальную миграцию проблемой, которая вряд ли спадет на нет в ближайшие годы.

«Австрия в настоящее время имеет самое высокое бремя на душу населения в континентальной Европе», — подчеркнул министр иностранных дел, находясь на переговорах в Германии. Министр также заметил, что Германии следует наконец обсудить меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Также Шалленберг заявил, что его волнует проблема недостаточного количества возвращений тех, кто должен покинуть страну. «Если нам не удастся депортировать людей, которые не имеют права на проживание в ЕС, система сведется к абсурду», — подытожил глава МИД Австрии.

Ранее депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил о важности социальной адаптации мигрантов. Он подчеркнул, что с иностранцами надо начинать работать еще до их приезда в страну.

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      Андрей Ставицкий
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