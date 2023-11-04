В Австрии мигрантов назвали угрозой для европейских правительств

Глава МИД Австрии заявил, что миграция может привести к свержению правительств

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал о последствиях нелегальной миграции. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Миграция — это проблема, которая может привести к свержению правительств», — отметил Шалленберг. Чиновник назвал нелегальную миграцию проблемой, которая вряд ли спадет на нет в ближайшие годы.

«Австрия в настоящее время имеет самое высокое бремя на душу населения в континентальной Европе», — подчеркнул министр иностранных дел, находясь на переговорах в Германии. Министр также заметил, что Германии следует наконец обсудить меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Также Шалленберг заявил, что его волнует проблема недостаточного количества возвращений тех, кто должен покинуть страну. «Если нам не удастся депортировать людей, которые не имеют права на проживание в ЕС, система сведется к абсурду», — подытожил глава МИД Австрии.

Ранее депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил о важности социальной адаптации мигрантов. Он подчеркнул, что с иностранцами надо начинать работать еще до их приезда в страну.