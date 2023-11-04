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01:14, 4 ноября 2023Культура

Многочасовая очередь за билетами на «Щелкунчика» собралась у Большого театра

Многочасовая очередь за билетами на «Щелкунчика» выстроилась у Большого театра

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Большая очередь из желающих получить браслеты, по которым можно будет приобрести билеты на новогодние показы «Щелкунчика», скопилась у Большого театра в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что в 2023 году премьера традиционного для предновогодних и праздничных дней «Щелкунчика» состоится 23 декабря. Стоимость билетов составит от 1,5 до 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в Москве в одиннадцатый раз пройдет Ночь искусств. В этом году ежегодная культурно-образовательная акция объединит в себе музыкальный, театральный, концертный жанры с экскурсиями, лекциями, мастер-классами и уличными выставками. Центральными площадками Ночи искусств в столице станут Новый манеж, Государственный музей А. С. Пушкина, Московский театр эстрады и Белый зал Правительства Москвы.

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      Екатерина Подвигина
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