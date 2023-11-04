Польша начала наращивать военную мощь

Daily Express: Польша начала перевооружаться для возможного конфликта с Россией

В Польше намерены провести перевооружение армии, чтобы создать самые мощные сухопутные войска в Европе. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам журналистов британского медиа, страна начала перевооружаться и набирать тысячи солдат. Авторы издания отметили, что в Польше рассматривают возможный военный конфликт с Россией и намерены создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Так, к 2030 году в стране намерены увеличить численность солдат до 300 тысяч человек.

В ходе перевооружения Польша передала Украине большое количество танков и оружия советских времен. Это дало возможность стране закупать у НАТО образцы новой военной техники. В частности, была приобретена зенитно-ракетная система «Патриот» у США.

По словам специалистов, теоретически новое оружие может оказаться преимуществом в конфликте с Россией, так как Москва может быть незнакома с техникой нового поколения. Однако авторы отметили, что Польша в любом случае будет уступать по численности армии России.

В конце октября депутат сейма Польши Кшиштоф Трусколаский заявил, что положение дел в польской армии на фоне конфликта на Украине вызывает беспокойство у граждан. По его словам, важно обратить внимание на важность стабильности и боеготовности страны.