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09:26, 4 ноября 2023Мир

США рассказали о новом этапе войны Израиля и ХАМАС

CNN: США ожидают нового этапа войны Израиля и ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американские чиновники ожидают, что война Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС в ближайшие дни перейдет на новый этап. Об этом пишет CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, израильская армия сократит количество воздушных атак и сосредоточится на тактической наземной операции. Один из собеседников телеканала сообщил, что администрация президента США Джо Байдена ожидает, что наземная кампания будет направлена на расчистку сети подземных туннельных комплексов, которые использует ХАМАС.

Собеседник также рассказал, что американская сторона была прямолинейна в отношении «решений вопросов военного времени» и задает сложные вопросы в дискуссиях с Израилем, настаивая на соблюдении международного права. Комментируя идею призвать Израиль к прекращению огня, чиновник отметил, что, учитывая масштаб атаки ХАМАС 7 октября, это было бы неуместно.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует разделить протянувшуюся вдоль моря полосу сектора Газа на две части. С начала наземной операции ЦАХАЛА, израильские военные продвинулись вперед по трем направлениям.

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