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11:52, 4 ноября 2023Мир

В Италии оценили вероятность перемирия на Украине

Глава Минобороны Италии Крозетто: время для перемирия на Украине не пришло
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Quotidiano Nazionale заявил, что время для политического перемирия на Украине еще не пришло.

По его словам, несмотря на то, что внимание журналистов к российско-украинскому конфликту ослабло, политическая поддержка Киева со стороны Запада и Евросоюза (ЕС) остается неизменной.

«Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но надежда умирает последней», — оценил вероятность министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что итоги мирного саммита на Мальте оказались неутешительными для Киева. Палестино-израильский конфликт отвлек страны Глобального Юга от Украины.

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      Варвара Кошечкина
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