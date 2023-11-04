В Италии оценили вероятность перемирия на Украине

Глава Минобороны Италии Крозетто: время для перемирия на Украине не пришло

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Quotidiano Nazionale заявил, что время для политического перемирия на Украине еще не пришло.

По его словам, несмотря на то, что внимание журналистов к российско-украинскому конфликту ослабло, политическая поддержка Киева со стороны Запада и Евросоюза (ЕС) остается неизменной.

«Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но надежда умирает последней», — оценил вероятность министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что итоги мирного саммита на Мальте оказались неутешительными для Киева. Палестино-израильский конфликт отвлек страны Глобального Юга от Украины.