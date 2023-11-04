В Конгрессе обвинили об атаке на свидетеля в деле против Байдена

В Конгрессе сообщили об атаке на свидетеля в расследовании дела против Байдена

Надзорный комитет палаты представителей Конгресса США заявил об атаке на потенциального свидетеля в расследовании дела против президента США Джо Байдена. Об этом говорится в публикации контролируемого республиканцами комитета, передает РИА Новости.

Утверждается, что сын главы государства Хантер Байден со своими юристами пытается воздействовать на некоего Тони Бобулински. «Истина вскоре вскроется, несмотря на тактику запугивания со стороны команды Байдена», — заверили в комитете.

По информации ABC News, отставной военно-морской офицер Бобулински выступил в октябре 2020 года с обвинениями в том, что Байдены лгали общественности о характере участия тогдашнего кандидата Джо Байдена в предложенных его сыном зарубежных деловых предприятиях.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента американского президента Джо Байдена. В частности, указывалось, что только лишь у Министерства финансов США «есть данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его бизнес-партнерами, которые были отмечены как подозрительные».