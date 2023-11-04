Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:43, 4 ноября 2023Мир

В Конгрессе обвинили об атаке на свидетеля в деле против Байдена

В Конгрессе сообщили об атаке на свидетеля в расследовании дела против Байдена

Фото: Leah Millis / Reuters

Надзорный комитет палаты представителей Конгресса США заявил об атаке на потенциального свидетеля в расследовании дела против президента США Джо Байдена. Об этом говорится в публикации контролируемого республиканцами комитета, передает РИА Новости.

Утверждается, что сын главы государства Хантер Байден со своими юристами пытается воздействовать на некоего Тони Бобулински. «Истина вскоре вскроется, несмотря на тактику запугивания со стороны команды Байдена», — заверили в комитете.

По информации ABC News, отставной военно-морской офицер Бобулински выступил в октябре 2020 года с обвинениями в том, что Байдены лгали общественности о характере участия тогдашнего кандидата Джо Байдена в предложенных его сыном зарубежных деловых предприятиях.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента американского президента Джо Байдена. В частности, указывалось, что только лишь у Министерства финансов США «есть данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его бизнес-партнерами, которые были отмечены как подозрительные».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Массовая резня». Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе

      В Белом доме пообещали пресечь разрастание войны Израиля и Газы

      Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок

      В Конгрессе обвинили об атаке на свидетеля в деле против Байдена

      Байден оговорился и назвал премьер-министра Канады своим именем

      Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей»

      Захарова вспомнила детский стишок на фоне сокращения США помощи Украине

      Цукерберга экстренно прооперировали

      Военкор узнал о примененном российскими военными маневре Первой мировой войны

      Стало известно о требованиях США к Израилю после удара по лагерю беженцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости