В России заявили об ответных мерах на переброску F-35 США в Британию

В МИД России заявили об ответных мерах на переброску F-35 США в Британию

Россия примет ответные меры в ответ на переброску в Британию американских F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

По его словам, Москва будет учитывать факт переброски самолетов в своем военном планировании и подготовке войск.

Грушко назвал готовящееся появление на Британских островах американских самолетов очередным проявлением давления на Россию. В качестве других примеров дипломат привел увеличение масштабов учений НАТО.

F-35A должны быть переброшены в Великобританию до конца этого года. Предполагается, что 54 истребителя будут размещаться на авиабазе «Лейкенхит». Новые самолеты заменят находящиеся там F-15.