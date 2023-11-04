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08:03, 4 ноября 2023Мир

В России заявили об ответных мерах на переброску F-35 США в Британию

В МИД России заявили об ответных мерах на переброску F-35 США в Британию
СюжетУчения НАТО:

Фото: REUTERS

Россия примет ответные меры в ответ на переброску в Британию американских F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

По его словам, Москва будет учитывать факт переброски самолетов в своем военном планировании и подготовке войск.

Грушко назвал готовящееся появление на Британских островах американских самолетов очередным проявлением давления на Россию. В качестве других примеров дипломат привел увеличение масштабов учений НАТО.

F-35A должны быть переброшены в Великобританию до конца этого года. Предполагается, что 54 истребителя будут размещаться на авиабазе «Лейкенхит». Новые самолеты заменят находящиеся там F-15.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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