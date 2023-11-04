В московских аэропортах начнут снимать отпечатки пальцев у мигрантов

МВД в аэропортах Москвы будет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов

В московских аэропортах начнут снимать отпечатки пальцев у прибывающих мигрантов. Об этом рассказала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, передает ТАСС.

Уточняется, что с таким предложением выступило правительство города. По словам Казаковой, в скором времени планируется начать проводить дактилоскопию и фотографирование мигрантов. Она пояснила, что такие меры позволят предотвратить въезд в страну «перевертышей» — граждан, меняющих свои установочные данные.

Казакова отметила, что эти процедуры, а также медицинское освидетельствование способствуют раскрытию преступлений. «Уже по итогам такого тотального дактилоскопирования раскрыто более 2 тысяч преступлений», — сообщила она.

Ранее в МВД России подготовили ряд запретов для нелегальных мигрантов. В Госдуму планируется внести законопроект, который запрещает им регистрировать автомобили и другую собственность, открывать банковский счет и заключать браки.