В Москве стартовала выставка-форум «Россия»

В Москве на ВДНХ официально открылась международная выставка-форум «Россия»

В Москве стартовала Международная выставка-форум «Россия». Сообщается, что мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года, пишет ТАСС.

Выставку организуют для того, чтобы продемонстрировать важные достижения страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции покажут все 89 регионов Российской Федерации. Наталья Виртуозова, гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"», форум продлится четыре месяца. За это время гости смогу отправиться в настоящее гастрономическое путешествие, побывать на национальных свадьбах. Для посетителей организаторы подготовили 131 экспозицию.

Ранее стало известно, что российский исполнитель Shaman выступит на открытии «Портала в будущее». Вместе с ним на сцене споют Лариса Долина, Наталья Подольская, Юлианна Караулова и другие звезды. Молодой певец представит произведение, созданное специально для праздника открытия Международной выставки-форума «Россия».

