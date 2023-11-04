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06:58, 4 ноября 2023Россия

В Совфеде рассказали об изоляции США в ООН

Пушков заявил, что США оказались в изоляции после последних голосований в ГА ООН

Фото: Bing Guan / Reuters

США фактически оказались в изоляции после недавних голосований в Генассамблее ООН. На это в своем Telegram-канале указал сенатор Алексей Пушков.

Политик обратил внимание, что в последнее время Вашингтон при голосованиях во Всемирной организации «остается в явном меньшинстве или в квази-одиночестве». Так, США оказались в числе 12 стран, проголосовавших против прекращения огня в Газе. В вопросе же отмены экономического эмбарго США в отношении Кубы союзником Вашингтона оказался лишь Израиль, а также воздержавшаяся Украина. «Впрочем, проголосуй она вместе с США, оказалась бы в изоляции. Как и гегемон», — отметил Пушков.

3 ноября третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами и проблемами прав человека, принял российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В ходе голосования 112 стран высказались за, против резолюции проголосовали представители 50 стран, включая Украину, Германию, США, Канаду и Великобританию.

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