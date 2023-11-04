Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 4 ноября 2023Россия

В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия»

На ВДНХ в Москве 4 ноября открылась Международная выставка-форум «Россия»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. Каждый желающий сможет прикоснуться к современной науке, культуре и новым технологиям России, увидеть будущее страны через ее настоящее и прошлое», — говорится в заявлении.

Церемония открытия выставки началась в 10:00 с масштабного флешмоба на десяти площадках одновременно. «Программа продолжится необыкновенным спектаклем "1000 первых" на главной уличной сцене. Тысячный детский хор исполнит композиции про все города России и ее новые регионы», — рассказали в пресс-службе.

В 17:00 пройдет праздничный театрализованный концерт в честь Дня народного единства. В 20:00 начнется музыкально-мультимедийное шоу «Портал в будущее». Посетители увидят уникальную современную трехмерную композицию о развитии России.

Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года. Вход бесплатный, на отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте выставки.

Ранее стало известно, что сайты выставки-форума «Россия» подверглись массированной кибератаке с территории Украины и западных стран. Позднее работа ресурсов была восстановлена.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для прорыва обороны. Как это «чудо-оружие» способно повлиять на ход конфликта?

      Ротенберга отстранили за критику судей

      Россиянина с насквозь проткнутой вилами головой спасли

      Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

      В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия»

      Павлович обратился к британскому бойцу перед поединком в UFC

      Российский школьник неожиданно впал в кому на уроке

      Путин присудил патриарху Кириллу премию за укрепление единства нации

      Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества

      В России показали считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости