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01:46, 4 ноября 2023Мир

Захарова вспомнила детский стишок на фоне сокращения США помощи Украине

Захарова сравнила США с «сорокой-белобокой» из-за сокращения помощи Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на сокращение США военной помощи Украине.

Такое решение Вашингтона напомнило дипломату поведение сороки из детского стишка. «Напоминает детскую игру "Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала"», — написала она.

Ранее секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что США начали постепенно сокращать помощь Украине из-за истощения ассигнованных конгрессом средств. Она пояснила, что Вашингтон стал выделять меньшие по объемам пакеты военной поддержки, чтобы иметь возможность оказывать поддержку Киеву «максимально долгий срок».

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      Марина Совина
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