Аэропорт Гамбурга открыли после захвата заложницы

Аэропорт Гамбурга открыли через день после захвата заложницы, рейсов нет

Аэропорт Гамбурга открыли через день после захвата заложницы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани в соцсети Х.

«Подготовка к возобновлению полетов идет полным ходом. Подъезды и терминалы снова открыты», — сказано на странице аэропорта.

Уточняется, что рейсов нет по сей день, также продолжаются задержки.

Ранее в ноябре стало известно, что свыше 70 авиарейсов отменили в субботу, 4 ноября, и воскресенье, 5 ноября, в аэропорту Гамбурга. Это произошло из-за прорыва на его территорию вооруженного мужчины на автомобиле.