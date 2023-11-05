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09:56, 5 ноября 2023Мир

Армия Израиля атаковала в Газе тысячи «террористических целей» с начала операций

ЦАХАЛ атаковал 2,5 тысячи террористических целей в секторе Газа с 7 октября

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сухопутные силы, ВВС и ВМС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали свыше 2,5 тысячи «террористических целей» в секторе Газа с момента начала наземных операций 7 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«В ходе совместных действий сухопутных, воздушных и военно-морских сил в секторе Газа были нанесены удары по более чем 2,5 тысячи террористических объектов», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, «войска ЦАХАЛ уничтожают террористов в ближнем бою и направляют самолеты для нанесения ударов по террористической инфраструктуре ХАМАС, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления» в секторе Газа.

Военные также сообщили, что направили летательные аппараты для нанесения удара по военному комплексу ХАМАС. Там, по их словам, располагались центры управления и контроля, дополнительная террористическая инфраструктура и наблюдательные пункты.

Ранее в ноябре стало известно, что два самолета Ил-76 МЧС России доставят 60 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа.

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      Фариза Бацазова
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