В Госдуме назвали возможной потерю Украиной контроля над двумя регионами

Депутаты Швыткин и Чепа не исключили утрату Киевом Одессы и Николаева

В ходе специальной военной операции России на Украине Киев может потерять контроль над Одесской и Николаевской областями. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы не ставим перед собой и не ставили целью захватить какие-то территории, мы боремся за права русскоязычного населения братской республики Украина, мы боремся с нацизмом, который успешно развернул Запад на Украине. Мы боремся с русофобией, с разворачиванием альянса НАТО на востоке вблизи наших границ, мы боремся за сохранение мира и мироустойчивого порядка в Европе», — сказал Чепа.

С этими целями, скорее всего, будут освобождены территории Одесской области, Николаевской области, Днепропетровской и Харьковской областей. Это мое личное мнение, ничем не подкрепленное, но внутренний голос говорит вот так вот Алексей Чепа первый замред комитета Госдумы по международным делам

Аналогичное мнение выразил и зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Парламентарий при этом подчеркнул, что для России первичным является вопрос международной безопасности.

«Мы прежде всего ориентируемся на вопросы обеспечения безопасности нашей страны, на те требования, которые выдвигала наша страна еще до начала специальной военной операции и которые были отвергнуты со стороны США и их союзников. Мы не ставим вопрос захвата каких-то территорий, мы прежде всего ставим именно вопрос безопасности. Те, задачи, которые были поставлены, российские военнослужащие продолжают успешно выполнять», — отметил он.

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о переходе Одесской и Николаевской областей под контроль России, Швыткин отметил, что сейчас такой сценарий не рассматривается.

Вопрос о получении контроля над какими-то областями предметно не стоит. Если в рамках выполнения задач СВО встанет вопрос о возможности [получения контроля над] этими территориями и принуждения выполнения требований, выдвинутых нашей страной, то будем и эти задачи выполнять, если встанет эта ситуация. Пока вопрос так не стоит Юрий Швыткин зампред комитета Госдумы по обороне

Ранее в США предрекли потерю Украиной еще пяти областей. По мнению экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера пять украинских регионов могут перейти под контроль России.

«Россия, чтобы обеспечить безопасность этнических русских на востоке Украины, инициирует операции, которые могут привести к тому, что Украина потеряет еще пять областей и они перейдут под контроль России», — считает Риттер.