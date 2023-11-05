Появилось видео уничтожения расчета гранатомета ВСУ под Угледаром

RT: FPV-дрон ВС России уничтожил автоматический гранатомет ВСУ под Угледаром

Telegram / vgor999

Российские военные уничтожили расчет автоматического гранатомета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Видео появилось в Telegram-канале военного корреспондента RT Валентина Горшенина.

Журналист запечатлел, как Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожают объект противника с помощью FPV-дрона. На кадрах можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подлетает к позициям ВСУ, после чего раздается взрыв.

Ранее командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видео-трансляцию. По его словам, одна рота российских солдат может использовать 50 FPV-дронов в сутки, в то время как у украинской армии такого ресурса нет.