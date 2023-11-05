Херш рассказал о предложении Израиля к лидерам ХАМАС

Херш: Израиль пообещал лидерам ХАМАС жизнь в обмен на заложников и трибунал

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге в Substack рассказал, что Израиль во время тайных переговоров с лидерами палестинского движения ХАМАС пообещал им жизнь в обмен на выдачу всех заложников и трибунал в обмен над причастными к военным преступлениям.

«Политическое руководство ХАМАС не было вовлечено в бойню. Идея состояла в том, что если они согласятся провести суд над своими собственными людьми и отдать приказ об их казни, то им будет сохранена жизнь», — написал Херш, цитируя слова неназванного чиновника США.

По словам собеседника журналиста, лидерам движения был дан шанс быть помилованными, им предложили сохранить свои жизни, поместив их в больницу.

Херш добавил, что власти Израиля хотят казнить руководителей вооруженного крыла ХАМАС, которые «поощряли военные преступления своих бойцов» и ничего не сделали для их предотвращения.

Журналист также сообщил, что власти Израиля с ходу ответили отказом на просьбу высокопоставленных представителей США, включая президента страны Джо Байдена, приостановить бои в секторе Газа ради освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением.