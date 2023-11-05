Израиль первым в истории сбил ракету в космосе

Telegraph: сбитие ракеты хуситов Израилем стало первым в истории боем в космосе

Сбитие Израилем выпущенной из Йемена и летевшей в направлении города Эйлат 30 октября баллистической ракеты хуситов, по всей видимости, стало первым в истории боем в космосе. Об этом пишет британская The Telegraph.

«На этой неделе Израиль использовал систему противоракетной обороны Arrow с целью сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», — пишет издание.

Более того, по данным газеты, это также первый случай, когда совместно разработанная США и Израилем система ПРО Arrow была использована по своему главному назначению, а именно для сбития баллистической ракеты большой дальности на большой высоте и высокой скорости.

Ранее в ноябре подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Пуск прошел в штатном режиме из подводного положения, а головные части ракеты достигли цели вовремя.

