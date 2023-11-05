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16:02, 5 ноября 2023Спорт

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Краснодар» со счетом 2:1 обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте ворота соперников поразил нападающий хозяев Джон Кордоба. Затем на 73-й отличился форвард Олакунле Олусегун и упрочил преимущество клуба. Единственный мяч хозяев забил на 85-й минуте Владимир Писарский.

Таким образом, после 14 матчей «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. Благодаря этой победе клуб сместил с лидирующей позиции «Зенит» (29 баллов). «Крылья Советов» удерживают третью строчку. В активе команды 22 очка.

В 15-м туре «Краснодар» сразится с «Зенитом». Встреча пройдет 11 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в этот же день сыграют дома с «Уралом» в 14:00.

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      Ксения Курашкина
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