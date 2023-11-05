Масштабный концерт пройдет для посетителей выставки ВДНХ

VK проведет концерт в честь открытия выставки-форума «Россия»

Масштабный концерт с участием таких артистов, как Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville, состоится для посетителей выставки на ВДНХ, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе. Начало концерта, организованного VK, в 19:00.

На протяжении всей работы международной выставки-форума «Россия» гостей ждут разные активности от VK. В собственном павильоне посетители и участники смогут познакомиться с ключевыми сервисами и продуктами компании.

Так, «VK Музыка» с помощью технологий определит музыкальный возраст гостя, создаст для каждого плейлист под стук сердца. Посетители смогут принять музыкальный душ и проверить свою «музыкальную экспертность», сравнив сниппеты треков с их обложками.

В пространстве VK Play посетители смогут попасть на совместное фото с героями любимых игр, а «VK Клипы» помогут снять и скачать собственный креативный клип, а также создадут персонализированную подборку видео с помощью генератора впечатлений. В зоне «VK Видео» каждый посетитель сможет виртуально стать участником разных шоу, спортивных соревнований и даже мультфильмов, а также принять участие в интерактивной викторине.

Посетители познакомятся и с образовательными проектами VK Education, «Сферумом» и платформой «Учи.ру». Гости павильона смогут узнать, какая ИТ-специальность им подходит, примерят на себя профессию будущего, узнают о функциях «Сферума» в интерактивной игре, а также поучаствуют в образовательной викторине от «Учи.ру». В павильоне также представлен фирменный магазин VK Store.

Кроме того, VK подготовил лекционную программу. На первом VK Day, который пройдет 24 ноября, эксперты и блогеры расскажут, как стать стримером на VK Play или клипером, выбрать профессию в IT, защититься от хакеров и заработать «ВКонтакте».

10 декабря встречу посвятят «ВКонтакте». На каждой секции у участников будет возможность узнать о возможностях развития в соцсети, поучаствовать в интерактивных заданиях от спикеров и получить подарки. А в ходе VK Content Day гости форума ближе познакомятся с контентными платформами: «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Видео». Окунуться в мир гейминга можно будет на тематическом дне VK Play в январе.

В марте 2024 года эксперты VK Education проведут образовательный день и расскажут о стипендиях, олимпиадах, образовательных и карьерных возможностях компании.