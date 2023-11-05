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03:27, 5 ноября 2023Россия

Путин прокомментировал идею строительства мечети в парке «Патриот»

Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» в Подмосковье
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поддержал строительство мечети в подмосковном парке «Патриот». Он также назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства, пишет РИА Новости.

После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября Путин побеседовал с представителями религиозных конфессий России. Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил Путина за поддержку строительства мечети в парке.

По его словам, проект согласовали, он также пригласил президента России на церемонию открытия памятного камня на месте строительства. Церемония состоится в конце ноября или в начале декабря.

«Хорошая идея», — отметил Владимир Путин.

В конце сентября Путин поддержал идею построить новую мечеть в Москве. Объект расположится на улице имени Первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. По словам нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова, Путин подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос возведения мечети следовало поднять еще раньше.

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      Марина Совина
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