Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 5 ноября 2023Россия

Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

Песков: на совещании у Путина обсуждали предотвращение ситуаций как в Дагестане

Фото: Гавриил Григоров / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о совещании у президента России Владимира Путина после событий в Дагестане, где местные жители устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, в ходе совещания обсуждались меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Ранее президент России заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри. «Мы должны воспринимать все события с трезвой головой, это вбрасывали живущие за границей, в том числе на Украине», — сказал Путин.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали граждан Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта «важная должность» сына Кадырова

      Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

      Появилось видео удара российских войск по строю ВСУ во время награждения

      Президент Палестины встретился с госсекретарем США

      Песков заявил об усталости от украинской темы на Западе

      В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами

      Жулин назвал единственный страх

      18-летняя гимнастка сделала колесо в мини-бикини

      Россиянка побывала в Египте и раскрыла истинное отношение местных к русским

      Отель Софии Ротару в Ялте собрались национализировать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости