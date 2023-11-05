Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

Песков: на совещании у Путина обсуждали предотвращение ситуаций как в Дагестане

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о совещании у президента России Владимира Путина после событий в Дагестане, где местные жители устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, в ходе совещания обсуждались меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Ранее президент России заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри. «Мы должны воспринимать все события с трезвой головой, это вбрасывали живущие за границей, в том числе на Украине», — сказал Путин.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали граждан Израиля.