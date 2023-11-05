Песков высказался о контактах Путина и Байдена

Песков заявил, что контакты Путина и Байдена возможны при обоюдном желании

Контакты президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена возможны при обоюдном желании. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для этого должны вызреть определенные условия, и это должно быть при обоюдном желании и готовности», — сказал пресс-секретарь президента России.

В январе Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона ухудшились за последние несколько лет. По его словам, на обозримую перспективу надежд на улучшение отношений нет.

В США в свою очередь заявляли, что Байден будет готов к разговору с российским лидером, если Москва покажет серьезную готовность к переговорам.