Песков заявил об усталости от украинской темы на Западе

Песков заявил, что в США и Европе растет усталость от украинской темы

США и Европа устали от украинской тематики, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи», — сказал представитель Кремля.

По его словам, имеется в виду западное финансирование украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами.

Ранее он заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Он объяснил, что в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад.