Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 5 ноября 2023Мир

Песков заявил об усталости от украинской темы на Западе

Песков заявил, что в США и Европе растет усталость от украинской темы

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

США и Европа устали от украинской тематики, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи», — сказал представитель Кремля.

По его словам, имеется в виду западное финансирование украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами.

Ранее он заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Он объяснил, что в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта «важная должность» сына Кадырова

      Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

      Появилось видео удара российских войск по строю ВСУ во время награждения

      Президент Палестины встретился с госсекретарем США

      Песков заявил об усталости от украинской темы на Западе

      В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами

      Жулин назвал единственный страх

      18-летняя гимнастка сделала колесо в мини-бикини

      Россиянка побывала в Египте и раскрыла истинное отношение местных к русским

      Отель Софии Ротару в Ялте собрались национализировать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости