Центробанк: россияне оценили годовую инфляцию в 14 процентов

Россияне считают, что за год цены на продукты увеличились не на 6,6 процента, как полагает Росстат, а на 14 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В ЦБ объяснили, что такое мнение связано с особенностями восприятия. Так, граждане оценивают инфляцию по наиболее подорожавшим товарам. При этом важным показателем являются дешевеющие или товары с той же стоимостью, отметили в банке.

С января 2023 года сильнее всего подорожали бананы — 42,08 процента, мороженые и охлажденные куры — 29,02 процента, капуста — 22,29 процента, помидоры — 21,17 процента. По данным Центробанка, определяющую роль в инфляции сыграла именно плодово-овощная продукция, поскольку не было даже сезонного удешевления.

Ранее сообщалось, что ситуация с курсом рубля, который с начала года потерял более 30 процентов стоимости, усиливает инфляционное давление. По итогам года она может добавить 1,5-3 процентных пункта к росту цен.

