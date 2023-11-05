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14:43, 5 ноября 2023Россия

Российская армия нанесла поражение бригадам ВСУ на херсонском направлении

МО: российская армия нанесла поражение 35-й и 36-й бригадам морской пехоты ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия нанесла поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

«На херсонском направлении подразделениями российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский», — сказано в сводке.

Отмечается, что суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка «Нона».

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, системы ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун».

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      Виктория Кондратьева
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