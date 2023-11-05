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МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
07:30, 5 ноября 2023Спорт

Российская гимнастка-чемпионка показала фото в купальнике

Фото: @lalakramarenko2004

Российская гимнастка Лала Крамаренко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показала фотографию в купальнике.

Спортсменка позировала на пляже в розовом бикини. Подписчики оценили внешность и форму 18-летней гимнастки, восхитившись ее красотой.

Крамаренко является членом сборной команды России. Она трехкратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в командном зачете 2021. Спортсменка тренируется под руководством Ирины Винер-Усмановой.

23 сентября российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали фотографии в купальниках. На фотографии 23-летняя Медведева и 26-летняя Туктамышева позируют у кромки бассейна в бордовых бикини.

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      Анастасия Борисова
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