Российская гимнастка-чемпионка показала фото в купальнике

Российская гимнастка Лала Крамаренко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показала фотографию в купальнике.

Спортсменка позировала на пляже в розовом бикини. Подписчики оценили внешность и форму 18-летней гимнастки, восхитившись ее красотой.

Крамаренко является членом сборной команды России. Она трехкратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в командном зачете 2021. Спортсменка тренируется под руководством Ирины Винер-Усмановой.

23 сентября российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали фотографии в купальниках. На фотографии 23-летняя Медведева и 26-летняя Туктамышева позируют у кромки бассейна в бордовых бикини.

