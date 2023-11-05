Российские бойцы сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Российские бойцы Южной группировки войск сорвали попытку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировать для ремонта немецкий танк Leopard, подбитый под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке.
Цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет», после того как разведка зафиксировала попытки оттянуть танк с поля боя.
По словам собеседника агентства, солдаты из 114-й отдельной мотострелковой бригады подожгли танк, экипаж покинул его. После этого российские военные начали бить рядом с ним минометами, чтобы техника назад откатилась. «Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в боекомплект, но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», — заявил он.
Ранее российский военный рассказал, что ВСУ стали чаще использовать западные танки Leopard на запорожском направлении. Он предположил, что западные страны возобновили поставки ВСУ натовской техники.