Российские бойцы сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой

Бойцы группировки «Юг» сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой

Российские бойцы Южной группировки войск сорвали попытку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировать для ремонта немецкий танк Leopard, подбитый под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке.

Цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет», после того как разведка зафиксировала попытки оттянуть танк с поля боя.

По словам собеседника агентства, солдаты из 114-й отдельной мотострелковой бригады подожгли танк, экипаж покинул его. После этого российские военные начали бить рядом с ним минометами, чтобы техника назад откатилась. «Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в боекомплект, но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», — заявил он.

Ранее российский военный рассказал, что ВСУ стали чаще использовать западные танки Leopard на запорожском направлении. Он предположил, что западные страны возобновили поставки ВСУ натовской техники.