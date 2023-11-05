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17:20, 5 ноября 2023Мир

Роженицам в госпитале Лондона раздали рекламные буклеты с фото Медведева

Роженицам в госпитале Лондона раздали рекламные буклеты с фото Дмитрия Медведева

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В одном из госпиталей Лондона роженицам раздали рекламные буклеты клиники с фотографией замглавы совбеза России Дмитрия Медведева. Соответствующий кадр был размещен в сети одним из пользователей Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке бывший президент РФ стоит рядом с двумя врачами возле кровати, на которой расположилась женщина с ребенком в руках. Кадр сделан в российском роддоме в Костроме в 2011 году, хотя на буклете указан адрес лондонского госпиталя.

«Наша консультационная линия открыта семь дней в неделю», — говорится в рекламе.

Ранее Медведев перечислил десять факторов деградации Европы, многие из которых в той или иной степени связаны с разрушением партнерских связей с Россией. В число этих факторов политик включил утрату относительной геополитической автономии, что связано отсутствием у Евросоюза возможности самостоятельно действовать «не только на международной арене, но и даже на европейском поле».

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      Зарина Дзагоева
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