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15:31, 5 ноября 2023Силовые структуры

Съемщица квартиры в Москве проснулась от удара топором в лицо от собственника

Собственник квартиры в Москве напал с топором на спящую съемщицу жилья

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Съемщица квартиры в Москве проснулась от удара топором в лицо от собственника — мужчина напал на нее и попытался зарубить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, у женщины были конфликты с владельцем недвижимости — размолвка возникла из-за бытовых ссор и вопросов оплаты жилья. После одной из таких ссор мужчина уже угрожал россиянке топором и преследовал ее, а в этот раз напал, пока женщина спала.

Пострадавшей удалось вырваться из квартиры и спастись, после этого она обратилась в полицию. На москвича завели дело о попытке убийства.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с помощницей депутата областной думы из-за алкоголя. По данным канала, 74-летнюю женщину обнаружили на пороге ее дома в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области.

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