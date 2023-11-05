Съемщица квартиры в Москве проснулась от удара топором в лицо от собственника

Собственник квартиры в Москве напал с топором на спящую съемщицу жилья

Съемщица квартиры в Москве проснулась от удара топором в лицо от собственника — мужчина напал на нее и попытался зарубить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, у женщины были конфликты с владельцем недвижимости — размолвка возникла из-за бытовых ссор и вопросов оплаты жилья. После одной из таких ссор мужчина уже угрожал россиянке топором и преследовал ее, а в этот раз напал, пока женщина спала.

Пострадавшей удалось вырваться из квартиры и спастись, после этого она обратилась в полицию. На москвича завели дело о попытке убийства.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с помощницей депутата областной думы из-за алкоголя. По данным канала, 74-летнюю женщину обнаружили на пороге ее дома в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области.

