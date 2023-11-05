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07:25, 5 ноября 2023Мир

Соперник Эрдогана уступил место лидера главной оппозиционной партии Турции

Кылычдароглу проиграл Озелю на выборах главы оппозиционной партии Турции НРП
СюжетВыборы в Турции
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу уступил место лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом пишет Hurriyet.

В ходе голосования на партийном съезде в Анкаре Кылычдароглу не смог заручиться необходимой поддержкой. Новым лидером оппозиционной силы стал депутат парламента от провинции Маниса Озгюр Озель, который стал восьмым по счету лидером партии.

Кылычдароглу, который был соперником действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на последних президентских выборах, возглавлял НРП более 13 лет. Партия была образована первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году и является второй сильнейшей политической силой в стране после правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы по 28 искам, поданным на его имя от Эрдогана, ему также может быть полностью запрещена политическая деятельность. Наиболее распространенными среди обвинений значатся оскорбления президента страны, разжигание ненависти и вражды, а также клевета.

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