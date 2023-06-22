Эрдоган подал на политического оппонента судебные иски на 110 лет тюрьмы

Cumhuriyet: политическому оппоненту Эрдогана Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы

Лидеру турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) и бывшему оппоненту действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на турецких президентских выборах Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы по 28 искам, поданным на его имя от Эрдогана, ему также может быть полностью запрещена политическая деятельность. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Сторона защиты Кылычдароглу отмечает, что из-за проигрыша на выборах он был лишен депутатской неприкосновенности, а по большинству поданных в суд исков истцом выступает сам Эрдоган. Наиболее распространенными среди обвинений значатся оскорбления президента страны, разжигание ненависти и вражды, а также клевета.

28 мая Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны, однако, несмотря на результаты голосования, политик пообещал продолжить борьбу за демократию.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.