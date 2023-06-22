Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:31, 22 июня 2023Мир

Эрдоган подал на политического оппонента судебные иски на 110 лет тюрьмы

Cumhuriyet: политическому оппоненту Эрдогана Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Лидеру турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) и бывшему оппоненту действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на турецких президентских выборах Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы по 28 искам, поданным на его имя от Эрдогана, ему также может быть полностью запрещена политическая деятельность. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Сторона защиты Кылычдароглу отмечает, что из-за проигрыша на выборах он был лишен депутатской неприкосновенности, а по большинству поданных в суд исков истцом выступает сам Эрдоган. Наиболее распространенными среди обвинений значатся оскорбления президента страны, разжигание ненависти и вражды, а также клевета.

28 мая Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны, однако, несмотря на результаты голосования, политик пообещал продолжить борьбу за демократию.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    На Кипре задержали экс-главу совета директоров банка «Советский»
    Состоялась премьера комедийного мюзикла с Jony, Ваней Дмитриенко и Кариной Кросс
    Слова Байдена о Си Цзиньпине сочли провокацией и пригрозили последствиями
    Американские врачи выступили против ИМТ
    Стало известно об усилении мер безопасности в Госдуме
    Женщина покрасила волосы в салоне красоты и расплакалась на камеру
    Эндокринолог предупредила об опасности сахарозаменителей
    Стало известно об уничтожении украинской военной техники на южном направлении
    Мать троих детей отправилась в отпуск мечты на Бали и оказалась в больнице
    Появилось видео уничтожения танка ВСУ на южнодонецком направлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.