«Украина.ру»: пациенты во Львове отказались звать медсестру раненному бойцу ВСУ

Пациенты одной из клиник во Львове отказались звать медсестру раненному бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Как сообщило издание, об этом инциденте рассказала подруга раненного военнослужащего. Украинка заявила, что соседи по палате отказались помочь ее близкому, находящемуся между жизнью и смертью, так как тот попросил о помощи по-русски.

«Не могу понять, как ненависть к русскому языку может сплотить нацию, да еще в такой тяжелый период», — возмутилась женщина.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал невозможность полностью запретить русский язык в стране, разрешив общаться на нем в быту.